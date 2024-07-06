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İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotası Projesi Başlatıldı

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Eskişehir Valiliği himayesinde Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinasyonunda, TÜBİTAK projesi kapsamında hayata geçirilecek İnönü'den Sakarya'daki Milli Mücadele Rotası ile hem gençler milli şuurun verilmesi hem de kent turizmine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Eskişehir Valiliği himayesinde Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinasyonunda, TÜBİTAK projesi kapsamında hayata geçirilecek İnönü'den Sakarya'daki Milli Mücadele Rotası ile hem gençler milli şuurun verilmesi hem de kent turizmine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Eskişehir Valiliği himayesinde Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinasyonunda, TÜBİTAK projesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluşuna giden süreçte; Birinci İnönü Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, Kütahya- Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı topraklara tur yapılması planlanıyor. Tur rotası, Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Ankara illerini kapsıyor. İnönü'den Sakarya'daki Milli Mücadele Rotası'nın oluşturulması ile gençlere tarih, coğrafya, turizm bilgisi verilmesi, öğrencilere milli bilinç kazandırmak amaçlanıyor. Ayrıca proje ile savaş coğrafyası turizme kazandırılıp, turizm aracılığıyla bölge kalkınmasına katkı sunulmak hedefler arasında.

"Gençlerimize milli şuurun verilmesi konusunda bir çalışma bu"

İnönü'den Sakarya'daki Milli Mücadele Rotası hakkında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinasyonunda ilgili kurumların desteğiyle bir TÜBİTAK projesi başlatıldı. Temel amaç İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele rotasının oluşturulması. Turizmde hem yeni bir rota oluşturmak hem de genç kuşaklara, gençlerimize milli şuurun verilmesi konusunda bir çalışma bu. Bu yönde rotalar belirlendi ve Bilecik Eskişehir, Kütahya ve Ankara illerini kapsayan bu rotayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Amacımız milli mücadelenin hangi durumda, ne zor şartlarda verildiğinin, genç kuşaklar tarafından öğrenilmesi. Diğer boyutuyla baktığımızda da turizm destinasyonu anlamında yeni bir rotanın oluşturularak kent turizmine de katkı sağlanması. Valilik olarak bu projeyi destekliyoruz ve bir an önce hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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