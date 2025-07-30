İngiltere'de Hava Trafik Kontrol Sisteminde Arıza: Uçuşlar Askıya Alındı

İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan bir teknik arıza, İngiltere kalkışlı tüm uçuşlarda aksamalara neden oldu.

İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşana arıza nedeniyle İngiltere kalkışlı tüm uçuşlarda aksamalar yaşandı. Hava trafik kontrol sisteminde yaşanan arızanın ardından başkent Londra'daki Gatwick Havalimanı, ülkenin kuzeyindeki Newcastle Havalimanı ve İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı da dahil olmak üzere İngiltere genelindeki havalimanları, uçuşların askıya alındığını duyurdu. Bazı havalimanları ise uçuşların ertelendiğini açıkladı.

Londra'daki Gatwick Havalimanı, inişlerin halen yapılabildiğini açıklarken, uçuş izleme platformu Flightradar24, bir süreliğine Britanya'daki havalimanlarından hiçbir uçağın havalanmadığını gösterdi. Hava trafik kontrol sistemindeki sorunun çözülmesinin ardından uçakların yeniden kalkmaya başladığı görüldü.

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS) tarafından yapılan açıklamada, sorunun mühendisler tarafından kısa sürede giderildiği belirtildi. Açıklamada, "Aksamayı minimize etmek için havayolu ve havalimanı müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

NATS, sorunun çözülmesinin ardından yayınlanan açıklamada ise, "Hava trafik sistemlerimiz tamamen faal durumda ve hava trafiği kapasitesi normale dönüyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Tüm havalimanlarında kalkışlar yeniden başladı ve birikmiş seferleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için etkilenen havayolu firmaları ve havaalanları ile birlikte çalışıyoruz. Bu sorundan etkilenen herkesten özür dileriz" denildi.

İngiliz Sivil Havacılık İdaresi (CAA) de sosyal medyadan bir açıklama yayımlayarak, yolcuları uçuşların ertelenmesi ve iptali durumunda sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirdi.

"Tam bir skandal"

RyanAir'in Operasyon Direktörü Neal McMahon, bugün yaşananların hava trafik kontrol sisteminde son iki yılda yaşanan ikinci büyük kesinti olduğunu ve bu sebeple NATS Genel Müdürü Martin Rolfe'un istifa etmesi gerektiği açıklamasında bulundu. McMahon, "Yolcuların bir kez daha Martin Rolfe'un NATS yönetimindeki süregelen kötü yönetimi nedeniyle gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya kalması, tam bir skandal" dedi.

Daha önce de aksaklıklar yaşanmıştı

İngiltere'de hava trafiğini büyük ölçüde etkileyen sorunlar daha önce de yaşanmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Londra'daki Heathrow Havalimanı yakınlarında bulunan bir trafoda yangın çıkması nedeniyle dünya genelinde bin 300'den fazla uçuş etkilenmişti. Heathrow Havalimanı 18 saat boyunca kapalı kalmış ve bu durum havayolu şirketlerine milyonlarca sterline mal olmuştu.

İngiltere genelinde uçuşlarda, 2023 yılı ağustos ayında da uçuş planlarının otomatik işlenmesinde gelen bir arıza nedeniyle aksama yaşanmıştı.

CAA, geçtiğimiz yıl NATS'ı ikaz ederek, kurumu muhtemel arızalara karşı yedek planlarını gözden geçirmeye çağırmıştı. - LONDRA