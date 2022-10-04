İnatçı esnaf ev sahibi belediye başkanına böyle direniyor

Afyonkarahisar Gazılıgöl Belediye Başkanı, belediyeye ait dükkandan çıkarmak istediği kiracısının iş yerinin önünü su borusu döşeneceği gerekçesiyle 12 gön önce kepçeyle kazdırıp o halde bıraktı. Esnaf çıkmamakta direnince ise başkan dükkanın üst katında bulunan havuzun su gider borularına zarar verip iş yerini defalarca sular altında bırakırken, kazıdan dolayı müşteriyle birlikte kendisinin dahi dükkanına giremediği esnaf ise iş yerinden çıkmamakta kararlı.

İlginç olay, Afyonkarahisar'ın turizmi ile ünlü Gazlıgöl Beldesinde meydana geldi. İsmail Hakkı Baz (42), beldede belediyeye ait iş yerini 3 yıl önce ihale yoluyla 5 yıllığına kiraladı. Baz, ardından iş yerinde hediyelik eşya, terlik, bornoz, havlu ve aksesuarlar satan dükkana çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise iddiaya göre, Gazlıgöl Belediyesinin Büyük Birlik Partili (BBP) Başkanı Mehmet Kıkrpınar, Baz'ın iş yerini hemen yanı başında lokantacılık yapan dükkanın sahibi olan kardeşine devretmesini istedi. Kardeşinin lokantaya büyüterek restoranda çevireceğini söyleyip Baz'dan çıkmasını isteyen Başkan Kırkpınar'a ise Baz olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Başkan Kırkpınar adeta esnafa karşı savaş açtı. Belediye ekipleri Baz'a önce 4 defa üst üste kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 7 bin TL para cezası yazdı. Ancak Baz cezaları yargıya taşıdı. Görülen dava sonrası Baz iki cezayı ödedi. Sonrasında üst üste cezalar yazılmasının ardından Baz'ın şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı belediye yetkililerinin görevi kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açtı. Açılan soruşturmanın ardından önümüzdeki ay olayın mahkemesinin görüleceği belirtildi. Bu sırada boş durmayan Başkan Kırkpınar ise ekiplere akıl almaz bir talimat vererek iş yerinin önünü su borusu döşeneceği gerekçesiyle 12 gön kazdırıp, iş yerinin giriş ve çıkışını engelledi.

"Kendimin bile dükkana giriş çıkışa izin vermiyorlar"

Yaşanan olayların ardından gözü yaşlı bir şekilde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Baz, ne olursa olsun iş yerini bırakıp gitmeyeceğini kaydetti. Baz, "Başkan burayı boşatmam için bana sürekli talimat veriyor. Yan taraftaki dükkanın işletmesini kendi kardeşi yapıyor. Buranın ikisini birleştirip lokantaya büyütmek istediğinden dolayı beni buradan çıkmam için sürekli tehdit ediyor. 'İnsanlıkla boşalt git yoksa senin için kötü olacak' diye sürekli tehdit ediyorlar. Dükkanımın önü de bu sebepten dolayı kazıldı. Ticari faaliyeti dursun, iş yapamasın, ödemelerini yapamasın, müşteri alamasın ve kendisi gitsin diye yapıyorlar. 12 gün önce kepçe ile kazıldı ama hiçbir işlem yapılmadı. Bana ne için kazıldığına dair bilgi verilmedi ve bu halde bırakıldı. Müşterilerin girmesi için palet koydum, 'o paletleri koyamazsın' diye zorla gelip aldılar. Müşterilerden ziyade kendimin bile dükkana giriş çıkışa izin vermiyorlar" diye konuştu.

Olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlattı

İş yerinin önüne çıkıp kendisine bile dükkanına giremediğini anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan Baz, durumun çözülmesi için yetkilerden yardım istedi.

Olay sonrası İhsaniye Kaymakamlığına da başvuruda bulunan Baz'ın dosyasının incelendiği kaydedildi.

Başkan Kırkpınar ise yaşanan olaylarla ilgili olarak İHA muhabirinin telefon aramaları ve SMS'lerini cevapsız bırakarak açıklama yapmaktan kaçındı. - AFYONKARAHİSAR