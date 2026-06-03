Haberler

ILO Konferansı'nda Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen İsrailli diplomata protesto

ILO Konferansı'nda Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen İsrailli diplomata protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ILO 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Filistin'in geçici üyeliğini iptal etmek isteyen İsrailli diplomat Waleed Gadban, diğer ülkelerin temsilcileri tarafından Filistin bayrakları açılarak ve masalara vurularak protesto edildi. Türk heyeti de protestoya katıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen İsrailli Diplomat Waleed Gadban, Filistin Bayraklarıyla ve masalara vurularak protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Konferansta ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer aldı ve çalışma dünyasını şekillendiren konular ele alındı.

Konferansta Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğine ilişkin kararın iptali için İsrail'in, ABD ve Arjantin'in desteği ile verdiği gerçekleştirilen oylama ILO Genel Kurul tarafından yapıldı. Filistin'in üyeliği, genel kuruldaki oylama sonucu ile ezici çoğunlukla kabul edildi. İsrail'in bu oylamanın usulüne ilişkin yaptığı itiraz ise reddedildi. Bunun üzerine söz alan İsrailli Diplomat yetkilinin konuşması, Waleed Gadban'ın konuşması ise konferansta bulunan diğer ülkelerin hükümet, işçi ve işveren temsilcileri tarafından protesto edildi. Gaadlen'in konuşması salondakilerin masalara vurmasıyla ve Filistin bayraklarının açılmasıyla kesildi.

İsrailli Gadban'ın konuşmasını Türk heyeti de protesto etti. Konferansta Türkiye'yi temsilen bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, İsrailli yetkilinin konuşması esnasında masalara vurarak İsrail'in Filistin'e yönelik tutumunu protesto etti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil

YSK'dan beklenen açıklama geldi! İşte CHP'ye reddin gerekçesi
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
İngiliz Kraliyet Donanmasına ait helikopter düştü

Ülke şokta! Kraliyet Donanması'na ait helikopter araziye çakıldı
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi