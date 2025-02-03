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"Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

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Tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden Yenidoğan Çetesi sanığı İlker Gönen, İstanbul'da son yolcuğuna uğurlandı. Cami bahçesinde yer alan, "Nurlar içinde uyu, başımız sağ olsun. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mezunları" yazılı çelenk dikkat çekti.

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan Çetesi" sanıklarından İlker Gönen için İstanbul Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi. Gazetecilere açıklama yapan İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze törenine İlker Gönen'in aile yakınları katıldı. Aile üyeleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Cami bahçesinde bulunan çelenkte, "Nurlar içinde uyu, başımız sağ olsun. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mezunları" notu yer aldı.

İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

"İLK BULGULAR İNTİHAR YÖNÜNDE"

İlker Gönen'nin avukatı Aydın Mantar, "Mutlaka beyanda bulunacağım. İlk bulgular intihar yönünde. Biz evrak görmede, dosya görmeden adli tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBahri Şen:

Özel üniversitelerde Tıp fakültesi açılmamalı. para ile doktor olunursa ileride vahim sonuçlar doğurur.

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Haber YorumlarıAlkurt:

O tabutun açılması lazım, gerçekten o mu?

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Haber YorumlarıGökhan Akca:

Ateşin bol olsun

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Haber YorumlarıMr Camel:

Ben inanmıyorum öldüğüne kaçırılmış olabilir cem garipoğlu mevzusu gibi

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Kesinlikle o değildir..para için bebeklere kıyan bir Cani için can tatlıdır..

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Haber YorumlarıCengiz Şişmanlar:

suçlu mu; bilemem ama, bence gereğini yapmış. Vicdan sahibiymiş. Allah rahmet eylesin....

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Haber Yorumlarıayhan aktepe:

bu caniye rahmetmi dilenir kaç ailenin hayatını kararttı intihar seni kurtarmaz allaha nasil hesap vereceksin

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Haber YorumlarıSerkan Keleş:

Ben çiçekçi olsam o çelengi götürmezdim. Para için her şeyi yapar olduk. Bebek katillerine cenaze bile düzenlememek lazım boş çukura dikey gömselermiş işte.

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Haber YorumlarıEko cCc:

bu “helal olsun” diyenler kimler?

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

serbest piyasa olmaz devlet neden var yani simdi devlet market acsa fabrika acsa firin acsa kendisi uygun karla satsa guzel olmaz mi serbest piyasa suan ulkedeki tum psikolojik elementleri dengeleri sarsiyor insanları ac kalma korkusuyla gozu doymaz hale getiriyor boylece bu doktor gibiler onca maasa ragmen ilerde maasim yetmez daha cok kazanmaliyim deyip yanlis yollara giriyor serbest piyasa seytanidir alkol de ikisi kalksa dünyanın en buyuk 5 ekonomisine 5 yilda gireriz

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