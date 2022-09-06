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İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan veda etti

Yerel Haberler

İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan veda etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Edirne'ye tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan personeli ile vedalaşarak görevinden ayrıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Edirne'ye tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan personeli ile vedalaşarak görevinden ayrıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşma programında konuşan İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, 4 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Her bir personeli ile tek tek görüşen helallik isteyen, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Dr. Özgan, 4 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan mesai arkadaşlarına ve Osmaneli halkına teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Dr. Özgan, konuşmasında, "4 yıl sizlerle birlikte omuz omuza Osmaneli'nin huzur ve refahı için mücadele ettik. Bu zorlu çalışma koşulları sırasında verdiğiniz katkı ve üstün gayretlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal ediniz. Sizlerle var oldum, imkansızları ve zorlukları sizlerle birlikte aştık. Hep beraber güçlü olduk. Bugünden sonra yolunuza bensiz devam edeceksiniz. Bana inanıp güvendiğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Özgan Hisarcık Osmaneli Bilecik Yerel Haberler

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