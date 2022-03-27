Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 110 yaşındaki Halime teyzeyi ziyaret etti

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yaşlılar Haftası çerçevesinde, evde sağlık hizmeti alan 110 yaşındaki Halime Bütün'ü evinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'ın ziyaretine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları eşlik etti. Ziyarette hasta yakınları ile de sohbet eden Dr. Yavuzyılmaz, aileye evde sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini de sordu.

Son yıllarda yaşlı nüfusun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'da nüfusun yüzde 10'unu 65 yaş üstü, yüzde 3,34'ününde 75 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

Yaşlılara kesintisiz hizmet

Sağlık Müdürlüğü olarak yaşlılara yönelik önemli çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Yaşlılarımıza yönelik, gerek birinci basamak gerek ikinci basamak gerekse ileri seviye sağlık hizmetlerinde; engelsiz, hızlı ve verimli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Palyatif hasta hizmetleri, evde sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Ancak yaşlılara yönelik evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, tanı, tedavi ve izleme programları hazırlanması ve yaşlılara sağlık hizmeti verecek personelin eğitilmesi konusunda çalışmalarımız var" diye konuştu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'nde geriatri polikliniği olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, "Geriatri, 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenir. 65 yaş üstü hastalarımız için branş hekimlerimizin destekleri ile hastanede fiziksel, sosyal ve psikolojik destek alanları oluşturmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Her zaman yaşlıların yanında olduklarını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Yaşlılar haftası dolayı evde sağlık hizmetleri ekibimizle Bursa'mızın yaşlı çınarı Halime Teyzeyi evinde ziyaret ettik. Bir ihtiyacı var mı diyerek, hal hatır sormak, dualarını almak istedik. Hiçbir büyüğümüzün sağlık ile ilgili bir problem yaşamasını istemeyiz"

Evde sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren Bütün Ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'a ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.