İl Müftüsü Erhun'dan Kadir Gecesi mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece olduğunu belirterek, "Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir" dedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece olduğunu belirterek, "Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir" dedi.

İl Müftüsü Erhun, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladı mesajında, 17 Nisan Pazartesi gününü salıya bağlayan gecenin, İslam alemi için Kadir Gecesi olduğunu ifade etti. İl Müftüsü Ali Erhun, mesajının kalan kısmında, "Yüce Allah Kadir gecesinin; meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bizlere müjdelemektedir. Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir. Birincisi, Kadir Gecesi'nin, hidayet kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbine inmeye ve İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olmasıdır. Kadir suresinin ikinci mesajı ise; müminlere ömre bedel imkan ve fırsat sunulmuş olmasıdır. Bu gece benliğimizi Allah katında yeniden yüceltmenin yolu, sürekli nefis muhasebesi yapmaktan, geçmişimizi değerlendirmekten, gafletle geçen günlerimizi sorgulamaktan, hata ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfar etmekten geçmektedir. Üçüncü mesajı ise; vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ile Allah'ın meleklerinin Kadir Gecesi'nde yeryüzüne selam ve esenlik getirmek üzere her türlü iş için inmeleridir. Kur'an-ı Kerim nüzulünün hürmetine her sene vahiy meleği Cebrail ve Allah'ın diğer melekleri Kadir Gecesi'nde yeryüzüne misafir olurlar. Selam ve esenlik getirmek üzere aramıza inen bu kutlu misafirler, fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere ortak olurlar" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Erhun, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek tutulan oruçların ve yapılan tüm ibadetlerin kabul etmesini, yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz etti. - BİLECİK