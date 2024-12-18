Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Öğrencilerle Hayal ve Hedefler Üzerine Konuştu

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Öğrencilerle Hayal ve Hedefler Üzerine Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğrencilere hayal ve hedeflerin önemini vurguladı. Başarı için çok kitap okunması gerektiğini söyleyen Yıldız, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için gereken desteği öğretmenlerden beklediklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul ziyaretleri kapsamında Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, onlarla hayal ve hedeflerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Çok büyük hayalleri olan ve hayaller doğrultusunda bir yanda Viyana önlerine kadar ilerlerken diğer yanda Mısır çöllerini aşan bir ecdadın torunları olarak küçük düşünmeye hakkımız yok. Hayallerimiz de hedeflerimiz de çok büyük olmalı" diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, "Bir çiçekle bahar gelmez; ama her bahar bir çiçekle başlar. O nedenle hayal bizim için çok değerli. Ne olur bir hayaliniz olsun ve o hayalin peşinden koşmaya devam edin" dedi.

İmkansız diye bir şey yok

Başarının temel şartının inanmak olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Başarı, öncelikle başarmayı gönülden istemekten ve çok çalışmaktan geçiyor. Sadece dil ile istemek yeterli olmaz, buna kalpten inanmalı ve gereğini yapmalısınız. Gelecekte ülkeyi yöneten makamlarda sizler olacaksınız. O gün gelmeden kendinizi en iyi şekilde hazırlamalı ve yetiştirmelisiniz. İmkansız diye bir şey yok. Kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza hiçbir bir engelin mani olamayacağını göreceksiniz." dedi.

Başarı için çok kitap okumalıyız

Başarılı olmak istiyorsanız, çok kitap okumalısınız şeklinde konuşan Yakup Yıldız: "Dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Her gün bir sayfa da olsa bir kitap okumaya zaman ayırın. Çünkü yeni nesil sınavlar bilgiden ziyade okuyup anlama, yorumlama gücümüzü test eden sorular. Başarılı öğrenciler de çok okuyan öğrenciler olacak, bunu unutmayın" dedi.

Emekleriniz, gayretleriniz için teşekkürü bir borç biliyorum

Öğrencilerle buluşma sonrası öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Bugün Tortum'da siz değerli öğretmenlerimizle de bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Siz bizim hikayemizin başkahramanlarısınız. Sizin desteğiniz olmadan bir başarı elde etmemiz mümkün değil.Erzurum'umuzu eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst sıralara taşıma yolundaki gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza yürekten inanıyor; gayretleriniz, fedakarlıklarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Her bir çocuğumuz bizim için bir değer ve zenginliktir

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, "Öğrencilerimizin; okuyan, araştıran, sorgulayan ve her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, yaşadığı toprakların rüyasını gören ve bu rüyaya tüm dünyayı ortak eden bireyler olarak yetişmesi büyük arzumuz.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını önemsediğimiz kadar sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmasını, bize ait değerlerimizle yetişmelerini de o kadar önemsiyoruz. Bu yıl Sayın Bakanımızın himayelerinde okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarımızda 'köklerden geleceğe' anlayışı ile hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile de en büyük amacımız öğrencilerimizin milli, manevi ve insani değerler istikametinde sorumluluk sahibi, yetkin şahsiyetler olarak yetişmeleridir." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
img

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
img

Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.