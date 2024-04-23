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Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kurt, mesajında çocuklara hitaben, 'Kahraman bir milletin evlatları olarak ülkemizin yarınlarısınız' dedi ve çocukların özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirtti.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'ncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Kahraman bir milletin evlatları olarak ülkemizin yarınlarısınız" dedi.

Kurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. İşte bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Sevgili çocuklar; Biliyor ve inanıyorum ki sizler, Kahraman bir milletin evlatları olarak ülkemizin yarınlarısınız. Hedefimiz, sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı olarak, huzurlu ve güvenli bir ortamda yetişmenizi sağlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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