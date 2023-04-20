İkiz imamlar son hatimli teravih namazını kıldırdı

Konya'da tarihi Sadreddin Konevi Camii'nde görevli tek yumurta ikizi imamlar gelenek haline gelen hatimli teravihin bu yılki son namazını kıldırdı.

Konya'da 1274 yılında inşa edilen Sadreddin Konevi Camii'nde gelenek haline gelen hatimli teravih namazını yıllardır tek yumurta ikizi imamlar Bekir ve Mustafa Sivrikaya kardeşler kıldırıyor. Merkez Meram ilçesinde bulunan tarihi caminin 12 yıllık imamı Bekir Sivrikaya, kardeşi Mustafa Sivrikaya'nın 2015'te görevlendirilmesiyle hatimli teravih namazını birlikte kıldırmaya başladı. Teravih namazının ilk 10 rekatını ikizlerden biri, kalan 10 rekatını da diğer kardeş kıldırıyor. İkiz imamlar, Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle bu yılki hatimli teravih namazının sonuncusunu da kıldırdı.

"Bu camimizde yıllardır hatimle teravih geleneği var"

Cami imamı Bekir Sivrikaya, Sadreddin Konevi Camii'inde 12 senedir imam hatip olarak görev yaptığını ve bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu sınavda uzman imam hatip olduğunu söyleyerek, "Bu camimizde yıllardır hatimle teravih geleneği var. Ben bu geleneği ikiz kardeşimle beraber burada 12 senedir sürdürüyorum. İlk 10 rekatını ben kıldırıyorum, ikinci 10 rekatı da kardeşim kıldırıyor. Cemaat için de bir değişiklik oluyor. Malum Ramazan'ın son gününe geldik. Ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı içimiz biraz buruk da olsa güzel bir Ramazan geçirdik. Cami cemaatimizle, gençlerimizle, hafızlarımızla, çocuklarımızla beraber güzel teravihler oldu. Rabbim tekrar sağlık ve sıhhatli bir şekilde aynı Ramazan günlerine ulaşmayı, hatimle teravih kıldırmayı bizlere nasip etsin inşallah. İnşallah rabbim güzel, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde, kazasız, belasız güzel bir bayram yaşamayı hem ülkemize hem de bütün İslam alemine nasip eylesin" dedi.

"Cemaat bize şaşırıyor"

Cemaatin kardeşiyle kendisini karıştırdığından bahseden Bekir Sivrikaya, "Son güne kadar geldik. Daha dün bir kardeşimiz ikimizi 1 kişi sanıyormuş. Tek kişinin namazı kıldırdığını zannediyormuş. İkimizi bir arada görünce bayağı bir şaşkınlık yaşadı. 'Allah Allah, hocam siz ikiz miydiniz? Ben sizi tek sanıyordum' dedi. Böyle güzel şeyler yaşanıyor. Cemaat böyle bize şaşırıyor" ifadelerini kullandı.

"İkiz imamlar olarak bir farkındalık oluşturduk"

İmam Mustafa Sivrikaya da, "Bu tarihi camide görevim 2015'e kadar imam-müezzinlik olarak devam etti. 2015'te Dere Kur'an Kursuna Kur'an kursu öğreticisi olarak geçtim. Tabii Kur'an kursuna geçtiğimiz için camiden biraz uzaklaştım. Bekir hocam da 'Gel burada beraber hatimle namazı devam ettirelim. 10 rekatını ben kıldırayım, 10 rekatını sen kıldır' dedi. 2015'ten bu yana pandemiyi de sayarsak bu sene 8. senemiz. Burada hatimle namazımız devam ediyor. İkimizin sesleri farklı olduğu için bu da cemaatin hoşuna gidiyor. İlk başladığımız andan itibaren bugüne kadar cemaatimizde bayağı bir fark, çoğalma oldu. Burada ikiz imamlar olarak bir farkındalık oluşturduk. Gençler, öğrencilerimiz geliyor. Camimiz her zaman cıvıl cıvıl. Hem çocuklar hem gençler hem de yaşlı cemaatimiz bir arada olduğu için biz de zevk alıyoruz. Güzel bir Ramazan geçirdik. Bu zamana kadar da en kalabalık cemaatimiz bu sene oldu. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rabbim inşallah bizleri nice Ramazanlara kavuşturmayı, kardeşimle birlikte burada hatimle namaz kıldırmayı nasip eylesin. Mümin kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum. Rabbim kazasız, belasız, sağlıklı bir şekilde nice bayramlara ulaştırmayı bizlere nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Beni caminin imamı zannediyorlar"

Zaman zaman cemaatin kardeşiyle kendisini karıştırdığı ilginç anlar yaşadıklarını belirten Mustafa Sivrikaya, "Beni caminin imamı zannediyorlar. Bazen soru sormaya geliyorlar. Ben de diyorum ki 'İmam ben değilim, imam benim birader.' 'Hocam nasıl olur? Biz arkanda namaz kıldık, seni gördük' diyorlar. Bizi tek kişi sanıyorlar. Böyle güzel hatıralar meydana geliyor" dedi.

Cami cemaatinden Mehmet Demirel, sürekli bu camiye geldiğini aktararak, "Burada hatimle teravih devam ediyor. Allah razı olsun hocalarımızdan. Burada hatimle bize teravih namazlarını kıldırdılar. Bu yönüyle de çok değerli oldu. Hocalarımız iki kardeş. 10 rekatını biri kıldırır, diğer 10 rekatını da diğer kardeşimiz kıldırır. Bazen hocalarımızı karıştırdığımız olur. Tek yumurta ikizleri. İnsan dikkat etmezse bayağı karıştırıyor. Birbirlerine çok benziyorlar. Allah razı olsun ikisi de değerli" şeklinde konuştu.

Veysel Başcı ise teravihlerin güzel geçtiğini ifade ederek, "İnşallah Rabbim tekrarına kavuştursun. Başka camilere de gittim ama burada hatimli olarak teravih namazlarımızı bitirdik. İkiz hocalarımızdan Allah razı olsun, sağ olsunlar. Ben başka mahalleden geliyorum. Daha önce duymuştum ikiz olduklarını ama çok benziyorlar, bazen birbirleriyle karıştırıyorum" diye konuştu. - KONYA