İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapılıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına verdiği desteklerle öğrencilerin ve ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek adına ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere toplam 7 bin öğrenciye destek verilecek. Kırtasiye desteği için teşekkür eden ihtiyaç sahibi kadın, "Kırtasiye desteği için başvurumu yaptıktan sonra yetkililerden hemen dönüş aldım. Okul malzemelerinin hepsi bize verilen çantada var. İki kızım için de yardım alabildim. Başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ