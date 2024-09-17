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İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü 2024 İlk 8 Ay Çalışmalarını Değerlendirdi

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İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinden muhabirlerin katıldığı toplantıda 2024 yılı ilk 8 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün 2024 yılı ilk 8 aylık çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinde görev yapan muhabirlerin katılımıyla Gaziantep'te 2024 yılı ilk 8 aylık çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Adıyaman İl Temsilcisi Cihan Kizir, Malatya İl Temsilcisi Cahit Özçelik ile muhabir Hasan Eryılmaz, Kilis İl Temsilcisi Okan Genç ve Şanlıurfa İl Temsilcisi Şinasi İnan ile muhabir Bekir Şeyhanlı katıldı. Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, toplantıda 2024 yılının ilk 8 ayının değerlendirmesini yaparak ajans çalışmalarını muhabirlerle paylaştı.

Toplantıda bölgedeki illerin durumu da değerlendirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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