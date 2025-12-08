Iğdırlılardan Çağrı: 'Kirli havadan dolayı ölmek istemiyoruz'

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre 1 Aralık'ta Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili olarak kaydedilen Iğdır'da hava kirliliği hem yaz hem de kış aylarında kritik seviyelerde seyrediyor. Rüzgar sirkülasyonunun zayıf olması nedeniyle kentte havada asılı kalan partikül madde yoğunluğu özellikle kasım ayında tehlikeli seviyelere ulaşıyor.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın Türkiye ve Avrupa'nın en kirli kenti olmasından dolayı şehirde yaşayanlar durumdan rahatsız. Partikül madde yoğunluğunun kasım ayında tehlikeli seviyeye çıkma durumunun halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan, Iğdır'daki 25 aşiretin liderleri ve yaklaşık 150 kanaat önderi adına bir açıklama yaptı.

"Iğdır, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kirli havasına sahip"

Açıklamada, kentte uzun süredir devam eden hava kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Armağan, şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde Iğdır'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı. Kentimiz Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın en kirli, zehirli havasına maalesef sahiptir. Bu durum toplumda hastalıkların artmasına neden oluyor. Yanı başımızda Ermenistan'ın Metzamor nükleer santrali var. Iğdır'da bazen 20–25 gün boyunca yoğun bir sis ve kirli tabaka oluşuyor, güneş dahi görülmüyor."

Nüfusun daha yüksek ve havadar bölgelere taşınması önerisi

Armağan, kentin hem deprem bölgesinde yer alması hem de hava sirkülasyonunun yetersizliği sebebiyle Iğdır'ın gelecekteki şehir planlamasının daha yüksekte bulunan, temiz havaya sahip bölgelere kaydırılması gerektiğini ifade etti. "Büyüklerimizden, Iğdır'ın nüfusunun daha havadar ve güvenli alanlara taşınmasını talep ediyoruz. Bu, hem deprem riski hem de hava kirliliğinin azaltılması açısından önemlidir."

"Yağmur yağdığında çamur yağıyor"

Armağan, kentte yağmur sonrası havadaki yoğun partiküller nedeniyle "çamur yağışı" görüldüğünü söyleyerek durumun aciliyetine dikkat çekti: "Iğdır'da yağmur yağdığında havadaki yoğun kirli partiküller nedeniyle adeta çamur yağıyor. Bu, çok acil bir durumdur."

Doğalgaz eksikliği ve kömür kullanımı kirliliği artırıyor

Hava kirliliğinin başlıca nedenlerinden birinin doğalgaz altyapısının yetersizliği olduğunu belirten Armağan, yakın köylere ve mahallelere doğalgazın hızla ulaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca kömür ve hayvansal atık yakmanın da kirliliği artırdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanına çağrı: "Iğdır'a acil tedbir alınsın"

Açıklamanın sonunda Armağan, tüm yetkililere ve özellikle Cumhurbaşkanı'na seslenerek Iğdır'daki hava kirliliği sorununun acilen ele alınmasını istedi: "Iğdır'ın bu zehirli havası hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en kötü hava kalitesine sahip. Halkımızın bu kirli havadan dolayı zehirlenip ölmesini istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz; Iğdır için acil ve özel tedbirler alınmalıdır" dedi. - IĞDIR