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Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu

Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu
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Iğdır’ın Aralık ilçesinde, devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hakkari Yüksekovalı Sözleşmeli Er Ziyar Koparan’ın şehadet haberi, memleketine ateş düşürdü.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hakkari Yüksekovalı Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın şehadet haberi, memleketine ateş düşürdü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Aralık ilçesinde devriye görevi yürüten askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit düştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Iğdır'da devriye görevi sırasında devrilen askeri araçta şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

İki yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Yüksekova'daki ailesine ve tüm ilçe halkına derin bir üzüntüyle ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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