Üye Girişi
Haberler
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia
Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
Rusya'ya kaçan devrik lider Esad'a suikast girişimi

İEÜ Öğrencisi 'Diren' Cihazıyla Afet Yönetimine Yenilik Getirdi

İEÜ Öğrencisi 'Diren' Cihazıyla Afet Yönetimine Yenilik Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Bade Ruşen Karadeniz, afet sonrası arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirdiği 'Diren' adlı cihazla, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri yarışmasında birincilik ödülünü kazandı. Cihaz, yer altında yaşam belirtisi tespiti yapabilme özelliği ve anlık veri aktarımı ile kurtarma çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Bade Ruşen Karadeniz, afet sonrasındaki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması amacıyla 'Diren' adlı özel bir cihaz geliştirdi. İçindeki sensörler sayesinde yerin metrelerce altında nabız ölçerek canlı olup olmadığını tespit edebilen, kurtarma ekiplerine anlık veri aktarabilen, 12 santimetre en ve boya sahip Diren, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda birinci seçildi. Plastikten mamul ürünler kategorisinde, doğal afet ve acil durum konseptiyle yapılan yarışmada birinciliğe ulaşan Karadeniz, 60 bin liralık ödülün ve yurt dışı eğitim bursunun da sahibi oldu.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Bade Ruşen Karadeniz, projesini yaklaşık 5 ayda tamamladı. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinden yola çıkarak afet sonrası enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanan Karadeniz, 'Diren' adını verdiği çalışmasıyla fark oluşturdu. Projesinde, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen Karadeniz, Diren'in maketini de yaptı. İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Can Özcan, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Onur Mengi ve Doç. Dr. Deniz Deniz ile Öğretim Görevlisi Yavuz Cengiz'in destekleriyle hayata geçirdiği Diren'in patentini almaya hazırlanan Karadeniz, projesine ilişkin bilgiler verdi.

Sensörler sayesinde kolaylıkla algılıyor

Son dönemde Türkiye'de art arda meydana gelen depremlerin kendisini de etkilediğini belirten Karadeniz, "Diren, afet sonrası hayatta kalma şansını artırmak ve arama-kurtarma operasyonlarını hızlandırmak için geliştirdiğim, yenilikçi bir cihaz. Enkazda ilk 72 saat, yaşam belirtilerinin hızlı ve doğru tespiti için kritik öneme sahiptir. Diren, içindeki RF sensörleri ile yerin metrelerce altında bile nabız tespiti yapabiliyor. Bunların yanı sıra 'LoRa' iletişim modülü aracılığıyla kurtarma ekiplerine anlık veri aktarımı sağlıyor" diye konuştu.

Yaşam belirtisi olduğunda yeşil ışık veriyor

Cihazın üzerinde LED ışıkları olduğunu ve bu ışıkların cihazın konumunu gece operasyonlarında daha belirgin hale getirdiğini söyleyen Karadeniz, "Enkazın üzerindeki tarama esnasında kırmızı renkte yanıp sönen ışıklar, bir yaşam belirtisi algılandığında yeşile dönüyor. Bu görsel bildirim, kurtarma ekiplerinin dikkatini hızla yönlendirerek operasyonel verimliliği artırıyor" diye konuştu.

Enerji kaynağı olarak da kullanılabilir

Diren'in üzerinde mikro güneş panellerinin bulunduğunu ve bu sayede cihazın powerbank olarak da kullanılabileceğini belirten Karadeniz, "Diren, her açıdan ışık toplama özelliğine sahip. 5000 mAh lityum-iyon batarya, cihazın sadece uzun süreli çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda powerbank işlevi görerek saha ekipmanlarına destek vermeye de olanak sağlıyor. Özetle Diren, güneşten aldığı enerjiyi depoluyor ve biz Diren'i telefon ya da ekipman şarj etmekte de kullabiliyoruz" dedi.

Zorlu hava şartlarında dayanıklı

Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cihazın denge stabilitesi mekanizması var. Her durumda sabit ve çalışır durumda kalabiliyor. Diren'in dış yüzeyinde ise polikarbonat, aramid fiber, paslanmaz çelik, lamine cam ve kauçuk gibi malzemeler var. Bu sayede cihaz, zorlu çevre koşullarına da çok dayanıklı. Enjeksiyon kalıplama, hassas montaj ve elektronik entegrasyon teknikleriyle üretilen Diren, hafif ve taşınabilir yapısıyla hem yerel hem de uluslararası afet yönetimi için çözüm sunuyor." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
img

İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
img

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'AK Parti'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
"AK Parti'den hiç kopmadım" diyen Davutoğlu'ndan yeni açıklama
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
Kanlı saldırıların ardından Trump'tan dikkat çeken mesaj
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem resmen başladı

Son Dakika Haberleri

2025 Resmi Tatiller! 2025 sömestr ne zaman? 2025 tatil günleri hangi günlere denk geliyor? Resmi Gazete bugün (2 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! Regaip Kandili hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Ahmet Zeki Üçok kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili bu akşam mı? Survivor 2025 takım oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? 2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Tarık Bayar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Tarık Bayar kaç yaşında, nereli? Tarık Bayar biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE! Nezaket Uyur'u kim öldürdü? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ocak Kartal, Bağcılar, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 2 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.