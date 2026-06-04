İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erzurum'da
İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek ildeki çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Yiğitbaşı, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Valilik makamına geçti.
Gerçekleştirilen ziyarette ilde yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı