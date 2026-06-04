Saran cephesinden hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının ardından Saran cephesinden ilk açıklama geldi. Avukat Serdar Yiğit, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

2 YIL 6 AYLIK CEZANIN ARDINDAN SARAN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasının ardından avukatları Serdar Yiğit'ten açıklama geldi.

"KARAR HENÜZ KESİNLEŞMEDİ"

Serdar Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada Sadettin Saran ve Kenan Saran hakkında verilen kararın henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Yiğit, "Sayın Sadettin Saran ve Sayın Kenan Saran hakkında verilen karar henüz kesinleşmemiş olup, kanun yollarına başvurularak üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

BERAAT KARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada aynı davada yargılanan ve beraat eden Saran Group yöneticileriyle ilgili karara da değinildi. Yiğit, "Bugün açıklanan karar kapsamında, beraat eden Saran Group yöneticileri olan müvekkillerimiz yönünden verilen hükmü memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULACAK

Saran cephesi, mahkemenin verdiği karara karşı istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukat Serdar Yiğit, "Bu kapsamda istinaf sürecinin işletileceğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

"BERAAT KARARI ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Açıklamanın sonunda hukuki sürece olan güven vurgulanırken, nihai aşamada tüm müvekkiller hakkında beraat kararı verileceğine inandıkları belirtildi.