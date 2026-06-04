A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası forma numaraları açıklandı. Hakan Çalhanoğlu 10, Arda Güler 8, Kenan Yıldız ise 11 numaralı formayla mücadele edecek. İşte diğer futbolcularımızın giyeceği forma numaraları...
- A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda Hakan Çalhanoğlu 10, Arda Güler 8 numaralı formayı giyecek.
- Kenan Yıldız 11, Mert Günok 1, Altay Bayındır 12, Uğurcan Çakır 23 numaralı formayı alacak.
- A Milli Takım, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda forma numaraları netleşti. Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı giyerken, Arda Güler'e 8 numaralı forma verildi.
A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın forma numaraları açıklandı. Ay-yıldızlı ekipte yıldız isimlerin tercih ettiği numaralar dikkat çekti.
HAKAN ÇALHANOĞLU 10 NUMARAYI GİYECEK
Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası boyunca 10 numaralı formayla sahaya çıkacak. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise 8 numaralı formanın sahibi oldu.
KALECİLERİN NUMARALARI DA NETLEŞTİ
A Milli Takım'da kaleci Mert Günok 1 numaralı formayı giyecek. Altay Bayındır'a 12, Uğurcan Çakır'a ise 23 numaralı forma verildi.
KENAN YILDIZ 11 NUMARAYI ALDI
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Dünya Kupası'nda 11 numarayla mücadele edecek. Barış Alper Yılmaz 21, Orkun Kökçü 6, İsmail Yüksek ise 16 numaralı formayı taşıyacak.
26 KİŞİLİK KADRODA NUMARALAR ŞÖYLE
GÖZLER DÜNYA KUPASI'NDA
24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşayacak A Milli Takım, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, turnuvada başarılı bir performans sergileyerek üst turlara yükselmeyi hedefliyor.