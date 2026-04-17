İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik'ten Vali Yılmaz'a ziyaret
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir'de Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti ve şehrin kamu hizmetleri ile projelerini değerlendirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, valiliğe gelişi sırasında Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Çelik, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, Eskişehir'de yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik, yerel yönetim çalışmaları ve şehirde devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR