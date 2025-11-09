Haberler

Komşu ülkede hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

Komşu ülkede hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Güncelleme:
İran'ın Huzistan eyaletinde hava kirliliği kritik seviyelere ulaşırken, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 21 Kasım'a kadar ara verildi. Dersler uzaktan eğitim ile sürdürülecek.

  • İran'ın Huzistan eyaletinde ilkokul ve ortaokullar 21 Kasım'a kadar hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi ve uzaktan eğitime geçti.
  • Huzistan eyaletindeki tüm kentlerde hava kirliliği kritik seviyede olup, hiçbir kent temiz hava kategorisinde değil.
  • Huzistan'da Ahvaz kentinde PM2.5 değeri 209 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü ve bu seviye tüm yaş grupları için çok sağlıksız kabul ediliyor.

İran'ın Huzistan eyaletinde yoğun hava kirliliği nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 21 Kasım'a kadar ara verilirken, derslerin bu süre boyunca uzaktan yürütüleceği bildirildi.

Komşu ülke İran, hava kirliliği riski ile karşı karşıya kaldı. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yoğun hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Huzistan Valiliği Kentsel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehran Alem Elhüda, valilikte düzenlenen İl Kriz Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz haftadan bu yana eyaletteki okullar ve kamu kurumlarının hava kirliliği nedeniyle ya tatil edildiğini ya da gecikmeli olarak faaliyetlerine başlayacağını belirtti.

Elhüda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okulların 21 Kasım'a kadar yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçeceğini, buna karşın lise düzeyindeki okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Meteoroloji Kurumu'nun hava kirliliğinin süreceğine yönelik raporuna dikkat çeken Elhüda, kirlilik seviyesinin Meteoroloji Kurumu ile Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından sürekli izlendiğini ve koşullarda bir değişiklik olması durumunda gerekli yeni kararların alınacağını belirtti.

EYALETTEKİ TÜM KENTLERDE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYEDE

Öte yandan Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Şehriyar Askeri, eyalet genelinde hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaştığını söyledi. Ülkenin hava kalitesi izleme sistemi verilerine göre eyalette en yüksek PM2.5 değerinin Ahvaz'da 209 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğünü belirten Askeri, bu seviyenin tüm yaş grupları için "çok sağlıksız" (mor seviye) kabul edildiğini vurguladı. Diğer kentlerde de durumun ciddi olduğunu belirten Askeri, eyaletteki hiçbir kentin "temiz hava" kategorisinde yer almadığını aktardı.

Hava kalitesi endeksine göre 1 metreküp havadaki partikül madde (PM10) oranına bağlı olarak hava, 0-50 aralığında temiz (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 çok sağlıksız (mor) ve 301-500 aralığında tehlikeli (kahverengi) kabul ediliyor.

