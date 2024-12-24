Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
12 kişinin hayatını kaybettiği patlama sabotaj mı?
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam

Hüsne Erkılıçoğlu: Gelinliğindeki Hayali Gerçekleştiriyor

Hüsne Erkılıçoğlu: Gelinliğindeki Hayali Gerçekleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun'da yaşayan Hüsne Erkılıçoğlu, giyemediği gelinlik nedeniyle çocuklar için gelinlik ve abiye dikmeye başladı. Kendi terzi dükkanını açan Erkılıçoğlu, gelecekte kendi markasını kurarak Sorgun'da defile yapmayı hayal ediyor.

Sorgun'da yaşayan Terzi Hüsne Erkılıçoğlu, giyemediği gelinlik içinde ukde olunca kendini çocuklara gelinlik ve abiye dikmeye adadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hüsne Erkılıçoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimle bir terzi dükkanı açtı. Erkılıç, çocuklarını büyüttükten sonra kendisine meşgale aradığını, akrabalarına, yakın çevresine dikiş dikerek ve gelinlikçilere tadilat işlerinde yardımcı olarak mesleğe başladığını söyledi.

"Gelin olurken 30 senelik gelinlik giydiğim için içimde ukde kaldı"

Küçük bir kız çocuğuyken gelinlik giymeye heves ettiğini ve evlenirken de istemediği bir gelinliği giymek zorunda kaldığını belirten Erkılıçoğlu "30 senelik eski bir gelinliği gelin olurken giydim. Bir fotoğrafım bile olmadı. İçimde kaldı. Eski nişan kıyafetimi yeniden kızımın üstüne göre diktim. O zaman dikiş konusunda hiç eğitim almamıştım. Allah vergisi becerim vardı" dedi.

"Benim diktiğim renkli kıyafetleri kız çocukları giysin"

Erkılıçoğlu "Anne babalara tavsiyem kız çocuklarına bu tarz kıyafetleri giydirsinler. Benim torunum Ahsen, gelin olmaya çok özenirdi. Diktiğim kıyafetlerden ona giydirdim. Sıkıldı, hevesini aldı. Şimdi artık giymek veya gelin olmak istemiyor. Başka çocuklar buraya gelip de diktiğim kıyafetlerden giydiğinde ise kendi çocukluğumda giymiş gibi mutlu oluyorum" dedi.

"Kendi markamı kurup Sorgun'da defile yapmak isterim"

İş planlarından söz eden Erkılıçoğlu, kendi markasını kurma hayalinin olduğunu ifade edip, "Kendi markamın ürünlerini üretmek ve adımı her yerde duyurmak istiyorum. Şimdi buradan başladım ama işlerimi daha da büyütmek istiyorum. İlerleyen zamanda diktiğim kıyafetlerin, tasarımlarımın yer aldığı bir defilenin Sorgun'da düzenlenmesini isterim" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
img

Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
img

Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
İsrail'i kalbinden vuran gruptan tarihi tehdit: Asla durmayacağız
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi
Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.