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Hüseyin Tanfer'den Ramazan Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Hüseyin Tanfer'den Ramazan Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti. Tanfer, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'da yoksul ve yetimlerle dayanışmanın güzelliğini vurguladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Tanfer, ramazan ayının önemine dikkat çekti.

Başkan Tanfer, mesajında Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfere değinerek, şu ifadelere yer verdi: 'Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın yoğun şekilde yaşandığı 11 ayın sultanı ramazan ayına erişmenin bu yıl da mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini bu mübarek ayda en güzel şekilde yaşayıp yaşatmak biz Müslümanlara düşen en büyük görevdir. Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ayında soframızdan bereketi, evlerimizden saadet ve huzuru, kalplerimizden sevgiyi, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Ramazan ayının insanların yalnız kendi dünyalarında, kendi hanelerinde, kendi sofralarında yaşadıkları bir neşe olarak kalmaması, güzelliklerin, yoksullarla, yetimlerle, kimsesizlerle ve yüreği yaralı insanlarla paylaşıldığı bir ay olması için bu maneviyatı bütün benliğimizle yaşamalıyız. Her zaman olduğu gibi bu mübarek ayda da dayanışmamızı ve kardeşliğimizi en güçlü şekilde göstereceğimize inanıyorum. Gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmaması umuduyla Erzurumlu hemşerilerimiz başta olmak üzere milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan ayı mübarek olsun.' - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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