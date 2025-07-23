Hulusi Akar Sofya'da Temaslarda Bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Sofya'da bir dizi temaslarda bulundu.

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Hristo Gadzhev bizleri havaalanında karşıladı. - Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık'ı, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev'i ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov'u ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında; İkili askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca; Ukrayna- Rusya Savaşı ile Filistin'deki soykırım ve açlıktan ölümler konusundaki görüşlerimizi paylaştık. Görüşmeler son derece yapıcı ve olumlu bir ortamda gerçekleşti. Nazik ev sahipliklerinden dolayı Sofya Büyükelçimize ve Bulgar makamlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ