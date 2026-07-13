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Gemlik'te hükümlüler ve personel şehitlik ziyaretinde buluştu

Gemlik'te hükümlüler ve personel şehitlik ziyaretinde buluştu
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlüler ve personelle şehitliği ziyaret ederek kabir bakımı yaptı. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen programda, darbe girişimindeki birlik ruhu vurgulandı ve şehit kabirlerine can suyu verildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, hükümlüler ve kurum personeli şehitliği ziyaret ederek kabirlerin bakımını yaptı.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun düzenlediği anlamlı programa kurum bünyesinde görev yapan 10 personel ile 15 hükümlü katıldı. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cezaevi Vaizi Ahmet Altun ile Gemlik Gaziosmanpaşa Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Güngen tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuna da vurgu yapıldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından kurum personeli ve hükümlüler, şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Kabirlerin çevresini düzenleyen ve mezarlara can suyu veren hükümlüler, vatan için canlarını feda eden kahramanlara duydukları minneti bu anlamlı çalışmayla ifade etti.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Mehmet Şen ise yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasının kurumsal sorumluluklarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ve tek yürek oluşunun sembolüdür. Bugün burada personelimiz ve hükümlülerimizle birlikte, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın manevi huzurundayız. Onların bıraktığı mukaddes emanete her şartta sahip çıkacağımızı, birlik ve beraberliğimizi daima koruyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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