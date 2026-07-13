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Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler

Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarını İngiltere'de oynayabilir. Bu doğrultuda Premier Lig ekibi Brentford ile görüşmelere başlandı.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i lig şampiyonluğuna taşıyan ve yeni sezonda takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan teknik direktör Arda Turan için ada basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI İNGİLTERE'DE OYNAYABİLİR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını ülkesi dışında oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk'in, bu sezonki Devler Ligi maçlarına İngiltere'nin ev sahipliği yapabileceği ileri sürüldü.

BRENTFORD İLE MASAYA OTURULDU

İngiliz basınından The Standard gazetesinde yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk yönetimi, Şampiyonlar Ligi mücadelelerini oynamak için Premier Lig ekiplerinden Brentford ile masaya oturdu. Maçların Batı Londra'da bulunan 17 bin kapasiteli Brentford Topluluk Stadyumu'nda oynanması için taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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