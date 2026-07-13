Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında Eski Emniyet Amiri Dursun Özmen de Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yazıcıoğlu dosyasında daha önce "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de yer alıyor.

Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Savcılık, olayda "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçlarını işledikleri yönünde somut deliller bulunan 29 şüpheli tespit etti. 13 Temmuz 2026 günü saat 05.00 itibarıyla Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar illerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon neticesinde şüpheli listesindeki 27 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASI DAVASINDAN HÜKÜMLÜ DAVUT UÇUM VE AYDIN ÖZSICAK DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturma kapsamında, Yazıcıoğlu dosyasında daha önce "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerden helikopterin enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ'nün askeri yapılanması davasından hükümlü olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da cezaevinde olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Ahmet Turhan, Bekir Cerikci, Cemal Şahin, Ebubekir S. Yüksekkaya, Sedat Kılıçaslan, Dursun Özmen, Nedim Bakırhan, Ersöz Sağlam, Nusret Memiş, Ferudun Seren, Gülseren Özişik, Halil İbrahim Açan, Hikmet Tanıl, Recep Ercan, İsmail Kaya, Kerem Mumcuoğlu, Mehmet Çağlar, Mehmet Sevdim, Melike Sinem Uçum, Suat Kaplan, Fatih Bengi, Tezcan Kaymaz, Ali Armağan, Kenan Köksal ve Şerife Armağan gözaltına alındı.

Şüphelilerden Nihat Biçer ve İrfan Yavuz'un ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Başsavcılık bu şahısların yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA