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FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha

FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha Haber Videosunu İzle
FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD’de golcü oyuncu Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının son anda askıya alınması, FIFA’da yeni bir tartışma başlattı. Kararın, Disiplin Komitesi’nin diğer üyeleri bilgilendirilmeden yalnızca komite başkanı tarafından alındığı iddia edildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı forması giyen golcü futbolcu Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının son anda ertelenmesi, futbol dünyasını sarsan büyük bir krize dönüştü. Kuralların çiğnendiği iddialarıyla çalkalanan süreçte, cezanın iptal kararının FIFA Disiplin Komitesi’nin diğer üyelerinden gizlenerek, yalnızca komite başkanı tarafından tek başına alındığı öne sürüldü.

TURNUVA TARİHİNDE BİR İLK: KIRMIZI GÖRDÜ, MAÇA ÇIKTI

ABD’nin son 16 turunda Bosna-Hersek’i 2-0 yendiği karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gören Folarin Balogun'un, FIFA kuralları gereği Belçika ile oynanacak çeyrek final müsabakasında cezalı olması gerekiyordu. Ancak maçın başlamasına 48 saatten az bir süre kala devreye giren FIFA, beklenmedik bir kararla cezayı askıya aldı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez, doğrudan kırmızı kart gören bir oyuncunun hemen bir sonraki eleme maçında sahaya çıkmasına izin verilmiş oldu.

CEZANIN KALDIRILMASI İÇİN FLAŞ İDDİA

İngiliz basınından The Times'ın iddiasına göre; Balogun'a adeta "özel af" getiren bu kritik karar, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Mohammad Al-Kamali tarafından tek taraflı olarak verildi. Komitenin diğer 17 üyesinin ise bu karardan haberdar edilmediği ve sürece dahil edilmediği belirtildi. Geçmişte daha küçük disiplin dosyalarında tekil üyelerin karar yetkisi olsa da, Dünya Kupası gibi organizasyonların kaderini etkileyecek büyük kararların en az üç üyenin ortak onayıyla alınması gerekiyordu. Al-Kamali’nin daha önceki 100’den fazla disiplin dosyasında hiç tek başına imza atmamış olması, bu kararın arkasındaki soru işaretlerini artırdı.

TRUMP VE INFANTINO'NUN GÖRÜŞMESİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Bu skandalın patlak vermesinden hemen önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Balogun dosyasını görüştüğünü açıklaması, tartışmalara siyasi müdahale gölgesi düşürdü. Başta UEFA olmak üzere futbol kamuoyu, bu durumun futbolun adalet ve eşitlik ilkelerine ağır bir darbe vurduğunu savunarak tepki gösterdi.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
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