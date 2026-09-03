HSK Üyesi Sait Özdemir’den Van’da önemli ziyaretler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Sait Özdemir, Van'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında kentteki yargı kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Sait Özdemir, Van'daki temasları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde yargı teşkilatının çalışmaları, adalet hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi ile mesleki konular ele alındı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Van'daki adli ve idari yargı teşkilatının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

HSK Üyesi Sait Özdemir, Van programı kapsamında yargı mensuplarıyla bir araya gelerek sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hakim ve savcıların görüş, talep ve önerilerini dinledi. Özdemir'in Van ziyaretleri, yargı teşkilatıyla istişare ve saha temaslarının güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

Ziyaretlerde Özdemir'e Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman ve İdare Mahkemesi Başkanı Rıdvan Günay eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı