Hong Kong'a 'yanlışlıkla' gönderilen F-35 parçalarını Çin teslim aldı

ABD'nin Çin'e karşı askeri-teknoloji alanındaki üstünlüğünün en önemli unsurlarından biri olan F-35 savaş uçağının hassas parçaları, nedeni açıklanamayan bir rota değişikliği sonucu "yanlışlıkla" Hong Kong'a gönderildi. ABD basınına konuşan kaynaklar, hassas parçaların Çin hükümeti tarafından teslim alındığını açıkladı.

ABD basını, radar karşıtı teknolojiye sahip kokpit kanopisi de dahil olmak üzere kritik F-35 parçalarından oluşan bir sevkiyatın, bu yılın başlarında Avustralya'dan ayrıldıktan sonra "beklenmedik bir şekilde" Hong Kong'a yönlendirildiğini yazdı. ABD Kongresi, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, F-35 parçalarının Hong Kong'a gönderildiği, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles tarafından da doğrulandı.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Hong Kong'a yönlendirilen hassas nitelikteki F-35 hayalet uçağı parçalarını Çin hükümetinin teslim aldığını açıkladı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre ABD merkezli bir nakliye şirketi tarafından taşınan sevkiyat, Avustralya ordusuna ait bir F-35'ten sökülen kokpit kanopisi ile silah bölmesi kapağını taşıyordu. Parçalar, inceleme ve muhtemel onarım ya da imha için gönderiliyordu.

Kaynaklardan ikisine göre F-35 üreticisi Lockheed Martin tarafından tedarik edilen her iki parça da uçağın görünmezlik kabiliyetini artıran radar emici malzeme ile kaplıydı. Kaynaklardan biri, uçağın ABD'ye giderken Güney Kore'de durduğunu ve buradan Hong Kong'a yönlendirildiğini söyledi.

72 adet F-35'ten oluşan bir filoya sahip olan ve F-35 savaş uçağı programı kapsamında ortak yedek parça havuzunu paylaşan sınırlı sayıdaki ortaklardan biri olan Avustralya'dan gönderilen parçaların, neden ve nasıl Hong Kong'a yönlendirildiği henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz Salı günü olaya ilişkin olarak gazetecilere konuşan Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bu konuda bilgilendirildik ve elbette bu soruşturmaya nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda ABD ve Lockheed Martin ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Lockheed Martin tarafından üretilen beşinci nesil hayalet savaş uçağı, ABD'nin sadece en yakın müttefikleri ve ortaklarına satılıyor.

ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a 24 milyar dolar değerinde F-35 satışına onay vererek Kongrenin onayına sunmuştu. Bu süreçte bazı ABD Kongresi üyeleri, teknolojinin Çin'in eline geçebileceğine ilişkin endişeler beyan etti.

ABD, daha önce Çin'i geçmişte F-35 ile bağlantılı askeri verileri hedef alan casusluk faaliyetleriyle suçlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı