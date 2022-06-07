Honazlı Kiraz Üreticisi: "İnşallah, Gelecekte Hiçbir İhracatçıya Bağlı Kalmadan Kendi Ürettiğimiz Malımızı Satmış Oluruz" - Haberler

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'de, kirazın kilo maliyetini 23 lira olarak açıklayan üreticiler; seslerini duyurmak için Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile bir araya geldi. Kepenek, Honaz Belediyesi olarak üreticilerle birlikte bir şirket kuracaklarını ve önümüzdeki yıldan itibaren kendi ürünlerini kendilerinin pazarlayacağını açıkladı. Kiraz üreticisi Mahmut Serdal Uysal ise, "İnşallah ilerler ve gelecekte hiçbir ihracatçıya bağlı kalmadan kendi ürettiğimiz malımızı kendimiz satmış oluruz" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz Belediyesi olarak üreticilerle birlikte bir şirket kuracaklarını ve önümüzdeki yıldan itibaren kendi ürünlerini kendilerinin pazarlayacağını açıkladı.

Honaz Belediyesi Yaş Meyve Sebze Alım Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, Honaz Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ramazan Erbil ve Honazlı kiraz üreticisi çiftçiler katıldı.

"KOOPERATİF YA DA ŞİRKETLEŞME YOLUNA GİTMELİYİZ"

Basın toplantısında ilk sözü alan Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, Honaz'da 15 bin dekar alanda 1500 çiftçinin kiraz üretimi yaptığını belirterek "Kiraz hasadına başladık. Geçen yıl bu zamanlar 60 lira olan alım fiyatı bu kez 30 – 35 lira seviyelerine düştü. Biz çiftçiler olarak üretime devam ediyoruz. 1 kilogram kirazın bize maliyeti 23 lira. Mazot 26 lira. Gübre yüzde 300 zamlandı. Ama bizim maliyetimiz çok yükseldiği halde kiraz fiyatları düştü. Buna hiçbir üreticimiz anlam veremedi" diye konuştu.

"HONAZLI HİÇBİR ÜRETİCİMİZ MAĞDUR OLMAYACAK"

Daha sonra konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise üreticinin içinde bulunduğu durumu aktararak şunları söyledi:

"Mazot 26 lira oldu. Yevmiye 250 liraya çıktı, gübre 13 bin 250 lira oldu. Elektrik fiyatlarına zam geldi. Kiraz geçen yıl 40 lira. Bu yıl 30 lira. Girdiler yüzde 300 artmış. Kiraz yüzde 25 düşmüş. Bu çiftçi nasıl üretecek? Nasıl satacak? Kirazın kilo maliyeti 23 lira. 30 liraya satacak olan üretici kalan 7 lira ile gelecek yılın planlamasını nasıl yapacak? Kiraz üreticisi sahipsiz. Devlet kiraz üreticisinin sorunlarına çare olmalı. Olmazsa biz belediye öncülüğünde bir işletme kurarak pazarlamaya hazırız. Bugün itibariyle düğmeye bastık. İlk adımımızı attık. Önümüzdeki yıl sizi birkaç kişinin iki dudağının arasından çıkan fiyata muhtaç etmeyeceğiz. Neden kaybeden hep üretici olsun. 1 saatte ürün toplanıyor. Ancak tam 12 ay o ürüne hazırlık yapılıyor. Serbest piyasanın bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ekolünün artık üreticiyi ezen bir yapıdan destekleyen bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Her şey pahalanırken, kiraz fiyatları neden düştü? Honazlı üretici 17 bin ton ihracata kiraz gönderiyor. Ülkeye ve ilçe ekonomisine yüksek değerde katkı sağlıyor. Bizim başka yapacak işimiz yok. Şirket kurup gelecek yılın planlamasını şimdiden yapacağız. Artık Honazlı hiçbir üreticimiz mağdur olmayacak."

"DERMAN BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ İLE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Basın toplantısında son sözü alan CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'de tarımla uğraşanların sayısı ilk kez 500 binden aşağı düştü. Çiftçilik yapmak çok zor artık. Üretemezsek yaşayamayız. Bunu pandemi döneminde daha iyi anladık. Üreticiye destek olunmalı ve önünü açmalıyız. Üretim planlaması yapılmalı. Honaz Belediyesi Derman belediyecilik örneği ile yola çıkarak gerekeni yapacaktır. Çiftçinin yüzünün güleceği bir ülke için doğru sistem şart. Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

"SORUNUMUZ İHRACATÇILARIN FİYATLARI ÇOK AŞAĞIYA İNDİRMESİDİR"

Honazlı üretici Mahmut Serdal Uysal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki en büyük sorunumuz ihracatçıların fiyatları çok aşağıya indirmesidir. Bu sene verim normalden daha düşük. Diğer yıllara göre aşağı yukarı yüzde 50 kayıp. Bizim Bağarası ve Menteş dediğimiz bölgede normal verimimiz var ama diğer bölgelerimizde verim düşük olduğu için maliyetlerimiz de geçen yıla göre yüzde 300 civarında arttığı için kar oranımız aşağı yukarı yüzde 20'lerde. Bu yüzde 20 civarındaki kar da bize zarar olarak yansır çünkü evdeki kişilerin çalışması hesapta olmayan maliyet. Ben ilaç bayisiyim aynı zamanda. İlaçların en az artanı yüzde 200 ile yüzde 300. 1 Haziran'da firmadan bir tanesi geldi, 'abi yüzde 28 zam var' dedi. Ortada bir şey var mıydı? Dolarda çok bir artış yoktu. Mesela 31 Mayıs ile 1 Haziran arasında 28 artış mı vardı dolarda? Hayır. Zaten bizim ilaçlarımızın hepsi yurt dışından geliyor. En iyi ihtimalle maddesi yurt dışından geliyor. Türkiye'de paketleniyor. Ama artışlarımız aşırı. O yüzden de çiftçinin maliyetleri arttığı için geliri de otomatik olarak düştü. Sıcaklardan dolayı verimde olmayınca bu sene, tümden zararda. Çözüm olarak şunu yapabiliriz; birliğimiz var. Üretici birliğimiz. Bunu yaşatabilirsek ve kendimiz pazarlayabilirsek o zaman hiçbir sorunumuz kalmaz. Başkanlarımız bugün konuşmasını yaptı ve adımları attıklarını söylediler. İnşallah ilerler ve gelecekte hiçbir ihracatçıya bağlı kalmadan kendi ürettiğimiz malımızı kendimiz satmış oluruz."

"ÇİFTÇİ YOLUNU KAYBETMİŞ DURUMDA"

Bir diğer Honazlı üretici Muammer Çam ise şu açıklamalarda bulundu:

"İlk olarak bütün köy köy toplanarak halkı birlik ve beraberliğe çağırmak lazım. Ondan sonra bu üreticilerin ne kadar üyesi çok olursa, Üretici Birliği ihracat için Birliği kendisi toparlaması lazım. O zaman halkımız kurtulacak. Ben gübreyi 2020 yılında 60 liraya aldım. Bu sene 575 lira. Geçen sene amele yevmiyesi 100 liraydı. Araba parası vs. hepsi 120 liraya geliyordu. Bu sene 200 lira. Bunun altından kalkılacak gibi değil. 5 liraya kiraz toplanır mı? Toplanmaz. Geçen sene dolar 7 lirayken kirazımız 60 liraya başladı, 25 liraya bitti. Bu sene dolar bilmem kaç para. Şimdi yine neredeyiz bilemiyoruz. Çiftçi yolunu kaybetmiş durumda. Ne yapacağını sapıttı. Belki bahçeleri kökleyip mağdur duruma düştü. Sorunun aşılması çok basit aslında. Halkın birlik ve beraberliğini sağlayıp, kooperatife üye olmak gerekiyor. Burada soğuk hava depomuz var. Orada makinası da var. Çivril'den verecekler. İl Tarım Müdürü söyledi. İlk Kooperatifi kuranlardan birisi bendim ama en mağdur olanda benim. 2016 yılından bu yana daha alacağımız duruyor. 43 bin 800 TL. Dava açtık, öyle kazandık. Başa geçen adamın çok dürüst olması lazım. Bu dürüstlük olmadıktan sonra olmaz. Ama bu şekilde bir birlik ve beraberlik olursa, belediye yardımcı olursa, bu işlerin hepsinin üstesinden gelinir. Biz daha önce bunun için çok uğraştık. Belediyeye de gittik. 'Belediye ticarete karışmaz' dediler. Bu ticaret değildir. Halkın önüne geçip, bir önderlik yapmaktır. Halk mağdur olduktan sonra olsa ne yazar."

ANKA / Yerel