Hobi olarak başladığı ahşap sanatı gelir kapısı oldu

Yıllardır muhasebecilik yaptıktan sonra büyük şehrin karmaşasından bunalarak memleketine dönmeye karar veren Serkan Maden, hobi olarak başladığı ahşap eşya üretimi sanatını kurduğu atölyede gelir kapısı haline dönüştürdü.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Serkan maden (43), 25 yıl İstanbul'da muhasebecilik yaptıktan sonra büyük şehrin kalabalığından ve hareketliliğinden bunaldı, memleketi Sinop Gerze'ye dönmeye karar verdi. Çocukluğundan beri hobi olarak ahşapla ilgilenen Maden, 3 yıl önce açtığı dükkanında ahşap gemi modelleri ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.

Memleketine dönüş hikayesini anlatan Serkan Maden, "Aslen muhasebeciyim, 25 yıl İstanbul'da büyük firmalarda görevlerde bulundum. Belli bir süre sonra 'artık yeter' dedim, memleketime geri dönmek istedim. Büyük şehrin hareketinden insan ister istemez bıkıyor. Memleketimiz ve ilçemiz çok güzel, onun doğasına kapıldık geldik buraya. İlk geldiğimde tekrar muhasebecilik yaptım ve sonra madem aynı işi yapacaktım ben neden döndüm dedim kendime. Sevdiğim iş olan bu işi yapmaya karar verdim" diye konuştu.

Ahşaba olan ilgisinin küçük yaşlarında başladığını söyleyen Maden, "Çocukluğumdan beri kuş kafesleri ve ahşaba karşı hobim var gibiydi. Bu zamana kısmetmiş. İlk başlarda 6 metrekarelik dükkanım vardı, hobi diye yaparken 1 yaptık, 3'e çıkardık, 5'e çıkardık derken şuan 100 metrekare dükkanım var, 50 metrekare de atölyem var" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 6 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Maden, "Ağırlıkla gemi modelleri üretiyorum, yatlar, balıkçı gemileri, takalar, saksılıklar, ahşap zigon masalar, lambader yapıyorum. Ahşapla ilgili her şeyi yapabiliyorum. Aralık-Mart arasında satışı bırakıyorum direk imalata yoğunlaşıyorum. Zaman zaman devamlı müşterim olan STK'lara, partilere ve toptancılara ürün veriyorum" dedi.

Herkesin kendine göre keşfettiği ya da keşfetmeyi bekleyen bir hobisi olduğunu anlatan Maden, "Kimi balık tutar kimi ava gider, benim de hobim ahşap. Ahşabı işlerken kendimi katıyorum, rahatlıyorsunuz dünyadan kopuyorsunuz" ifadelerini kullandı. - SİNOP