Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu başladı: 108 bildiri sunulacak

Hitit Üniversitesi'nde "Ulusal Kadın ve Aile Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" Türkiye'nin dört bir yanından genç araştırmacıları buluşturdu. Sempozyuma katılan araştırmacılar 108 bildiri sunacak.

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKAM) tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen Ulusal Kadın ve Aile Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" başladı. 2 gün sürecek olan ve yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek sempozyum, lisansüstü öğrencileri akademik bir platformda bir araya getirdi. Sempozyumda 108 bildiriden 60'nın yüz yüze, 48'nin de online oturumlarda sunulacağı açıklandı. Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKAM), amaçları doğrultusunda kadın haklarının korunmasını, kadın - erkek fırsat eşitliği ile ilgili sorunların çözümü konusunda duyarlılığı arttırmak, kadın ve aile sorunları konusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemekte, özel veya resmi kuruluşlarla birlikte projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmakta, bunlara katılmakta, bunları desteklemekte ve yürütmekte olduğu bildirildi. Sempozyumun açılış programına protokol üyeleri, kurum temsilcileri ile çok sayıda kişi katılım sağladı.

Sempozyumda konuşan Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, "Bu yılın Aile Yılı olması nedeniyle birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Kadın ve aile bizim en temel çalışma alanlarımızdan. Bu konuda da bir şeyler söylenmesi gereken ve yapılması gereken araştırmaları yapan bir tarafta bulunuyoruz. Bu sempozyuma aynı zamanda bildiri açısından da bizim öğrencilerin yoğun bir katılımı var bu noktada hocalarımıza ve öğrencilerimize bu sempozyuma bildiri sunma açısından da teşviklerimizin neticesinde böyle bir iyi bir sayıya da ulaşmış olduk. Aile Yılına bu sempozyumun bir katkı olmasını, önemli bir katkı olmasını bekliyorum. En azından farkındalık düzeyinin bir tık daha ötesine giderek günümüzde ailenin, aileyle ilgili değerlerin ön plana çıktığı ve sorunları çözüm noktasında belli bir çözüm getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan HÜKAM Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Selen Özakar Akça da, Bu sempozyumda HÜKAM, kuruluş misyonuna uygun olarak kadın ve aile çalışmalarında yeni bakış açıları geliştiren genç araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefledi. Sempozyum süresince kadının toplumsal konumu, aile yapısının dönüşümü, sosyal politika süreçleri, eğitim, istihdam ve kültürel dinamikler gibi geniş bir yelpazede yer alıyor. Burada genç bilim insanlarımızın ürettikleri çalışmaların hem literatüre hem de karar alıcı kurumlara önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. HÜKAM olarak bu sempozyuma yalnızca akademik bir paylaşım ortamı değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı, bilimsel sorumluluğu ve ortak öğrenme kültürünü bir araya getiren bir platform olarak görüyoruz" diye konuştu.

Sempozyumla ilgili bilgiler veren HÜKAM Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Menekşe Şahin de, "2025 yılının Aile Yılı olarak kabul edilmesiyle birlikte aile kurumuna olan ilginin ve farkındalığın artmasının bir yansıması olarak Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak akademik alanda bu yıla, aile yılına bir katkı düzenlemek istedik. Aile ve kadın konusu geniş perspektifte sosyolojiden hukuka, eğitimden sağlığa, psikolojiden politikaya, sanattan kültürel çalışmalara, pek çok akademik alanı içerisine alan, bu nedenle de disiplinler arası bir perspektif gerektiren bir konu. Bu sempozyumun da bu anlamda belki de en değerli sempozyumu en değerli kılan nokta, lisansüstü öğrencilerimizi özgün araştırmalarıyla bu tüm alanlarda birleştirmek oldu. İki gün boyunca sürecek olan sempozyumumuzda Hitit Üniversitesi dışında Türkiye'den birçok üniversiteden toplam 108 bildiri sunulacak ve bu 108 bildirinin 60'ı yüz yüze, 48'i de online oturumlarda devam edilecek. Kadın vali konusunda dini metinler ve Islami düşüncede kadın ve aile, sosyal politikalar, aile politikaları, kadın sağlığı, sağlıklı aile, doğurganlık, toplumsal yapı, modernleşme ve ailenin dönüşümü, medya, kültür, sanat ve edebiyatta kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet, eşitsizlik, şiddet, ruh sağlığı, tarih ve siyasette kadın temsili, kırsalda kadın ve kadın emeği, aile içi iletişim ve ilişkiler gibi pek çok alanda sunumlarımız gerçekleşecek" şeklinde konuştu. - ÇORUM