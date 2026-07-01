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Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu

Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu
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Wimbledon’da mücadele eden Zeynep Sönmez'in Filistin'e destek için raketine eklediği karpuz simgesi ve bicepsleri dikkat çekti.

Wimbledon 2026 Tenis Turnuvası Kadınlar Tek 2’nci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD’li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma, Liu’nun 2-0’lık skor üstünlüğüyle sona erdi.

ZEYNEP SÖNMEZ WIMBLEDON'A VEDA ETTİ

15’inci Kort’ta, rüzgarlı bir havada oynanan maçın ilk seti başa baş bir mücadele ile bitti. Milli raket, bu sette rakibinin servislerini etkili karşılamalar yapmasıyla dikkat çekti. Set boyunca sürekli karşılıklı sayılar alan raketlerin ilk sette 5-5’lik skor elde etmesi ile set sayısı uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise 7-5’lik skorla ilk set sayısının sahibi Claire Liu oldu.

RAKETİNDEKİ KARPUZ VE BICEPSLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kortlarda ülkemizi başarıyla temsil eden Zeynep Sönmez'in Filistin'e destek için raketine eklediği karpuz simgesi ve bicepsleri dikkat çekti. 

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Allah seni korusun Zeynep kızımız, sonsuz başarılar.

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