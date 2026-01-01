Haberler

Hisarcık'ta "2026'ya Huzurda Başlıyoruz" temalı sabah namazı buluşması

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, '2026'ya Huzurda Başlıyoruz' temasıyla yapıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin kıldırdığı namaz sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirildi, katılımcılara çorba ikramı yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Çarşı Camii'nde "2026'ya Huzurda Başlıyoruz, Sabah Namazında Camide Buluşuyoruz" temalı sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında sabah namazı, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından kıldırıldı. Namazın ardından din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tesbihatın ardından ilahi ve salavatlar okundu.

İlçe Müftüsü Demirci'nin sohbeti ve yaptığı dua ile devam eden program, cemaatle birlikte edilen duaların ardından sona erdi.

Program çıkışında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
