Hisarcık ilçesinde şap karantinası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'deki bir hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine tüm ilçede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. İlçe hayvan giriş çıkışına kapatıldı.

Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de bir hayvancılık işletmesindeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kaymakam başkanlığında toplanan komisyon, ilçede karantina tedbirleri uygulanmasına karar verdi. İlçe Tarım Müdürlüğünce hastalık ile ilgili tedbirler alındı. Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan, Şeyhler, Örenköy, Çatak, Hocalar, Halifeler, Ulaşlar, Kutlubeyler, Kurtdere, Saklar, Kızıçukur, Alınören, Kutluhallar, Beyköy, Aşağı Yoncağaç, Hamamköy, Şeyhçakır ve Sefaköy köyleri, Merkez Yeşilhisar, Karşıyaka, Cumhuriyet, Şehitler, Yenidoğan ve 82. Yıl mahalleri, Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyü, Simav ilçesine bağlı Kestel köyü ve Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay, Kayaköy, Soğuksu, Değirmenköy, Kıran ve Köpenez köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

Şap hastalığına karşı ilçede büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, hastalığın seyrine bakılarak hiç hasta hayvan kalmadığında ve diğer işletmelere sirayet etmediği takdirde karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağını ifade ettiler. - KÜTAHYA