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Hisar Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Geleneksel Etkinliklerle Kutlandı

Hisar Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Geleneksel Etkinliklerle Kutlandı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Hisar Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir ateşin yakılması ve yerel sanatçıların müziği eşliğinde coşkuyla kutlandı. Mahalle sakinleri, geleneksel kutlamalara yoğun ilgi göstererek birlik ve beraberlik içinde bu özel günü kutladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu yıl da geleneksel etkinliklerle kutlandı.

Köy meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, her yıl olduğu gibi büyük bir ateş yakarak bayram sevincini hep birlikte paylaştı. Mahalle sakinleri ve davetliler, bayramın coşkusunu yansıtan bu geleneksel kutlamaya yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik boyunca yerel sanatçı Ozan Can'ın müziğiyle coşan mahalleli, bayram şarkıları söyleyerek Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı. Yerel sanatçının canlı performansı eşliğinde söylenen şarkılar ve atılan marşlar, gece boyunca Hisar Mahallesi'nde yankılandı. Etkinliğe Denizli'den ve çevre illerden gelen çok sayıda Hisar Mahalleli katılarak, birlik ve beraberlik içinde bu özel günü kutladı.

Kutlamalarda her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanlar kuruldu ve mahalle sakinlerine ikram edilen yemeklerle dayanışma duygusu pekiştirildi. Mahalle sakinlerinin ve dışarıdan gelen misafirlerin yoğun katılımıyla, köy meydanı şenlik havasına büründü. Tüm katılımcılar, hazırlanan yemeklerden tatmanın ve bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü ile kutlamalar devam etti. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Hisar Mahallesi sokaklarında yapılan yürüyüş, 29 Ekim'in coşkusunu doruğa çıkardı ve mahalleli için unutulmaz anlara sahne oldu.

Hisar Mahallesi Muhtarı Aşkın Şen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen bu geleneksel kutlamanın mahalle sakinleri için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Şen, "Bu etkinliği yıllardır sürdürüyoruz ve Cumhuriyet Bayramı'mızın coşkusunu yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Gelecek yıllarda da bu geleneği yaşatmaya kararlıyız" diyerek kutlamaların süreceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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