Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi: "Abim vatansever fedakar cesur bir insandı"

Hırvatistan'a bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, dün akşam saatlerinde düşmüş, Pilot Hasan Bahar'ın düşen uçakta şehit olduğu duyurulmuştu.

Hırvatistan'a bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, dün akşam saatlerinde düşmüş, Pilot Hasan Bahar'ın düşen uçakta şehit olduğu duyurulmuştu. Şehit pilotun acılı kardeşi Tolga Bahar konuştu, " Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Hafta sonu için bize davet etmiştim" dedi.

Planlı bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne uçak, Zagrep Havalimanı'na gitmek için havadayken düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu. 3 ay öncede orman yangınına müdahale ederken kaza kırım sonrası yaralanan Bahar'ın İstanbul Avcılar'daki baba evinin sokağına Türk Bayrakları asıldı. Acılı aile taziyeleri kabul ederken, Şehit Pilot'un kardeşi konuştu.

"3 ay önce yine uçağın motoru durmuştu onu bir araziye indirmişti"

Acılı kardeş Tolga Bahar, "Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Allah rahmet eylesin. 2 gün önce görüştüm en son hafa sonu bize davet etmiştim. O da görevden sonra cumartesiye uzamazsa gelirim demişti ama belki uzar demişti. Ama olamadı. 3 ay önce yine uçağın motoru durmuştu onu bir araziye indirmişti. Ama şimdi bunun detayların bilmiyorum şehit oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
