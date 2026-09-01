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Hayrabolu'da 451 vatandaşa Ağustos yardımı

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) ağustos ayında 451 vatandaşa yardım yapıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) ağustos ayında 451 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine 449 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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