Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde 103. Doğum Yıl Dönümü Nedeniyle Haydar Aliyev Anıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 103. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Okul konferans salonunda gerçekleştirilen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğretmen Ali Asker Ova tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler Haydar Aliyev'in hayatı ve Türk dünyasına yaptığı katkıları anlattı.

Programda öğrenci Nursena Kurt, Haydar Aliyev'in hayatını anlatan bir sunum gerçekleştirirken, Yiğit Yazkan ise Haydar Aliyev adına yazılmış şiiri seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Haydar Aliyev'in Türk dünyası açısından büyük bir lider olduğunu belirterek şunları söyledi: "Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlığının simgelerinden biridir. Türk dünyasına baktığımız zaman nice liderler yetişmiştir. En büyük lider Atatürk'tür. Haydar Aliyev de Türk dünyasının önemli liderlerinden biridir. Çağdaş Azerbaycan'ın temellerini atan liderdir. Azerbaycan'ı Kafkasların parlayan yıldızı haline getiren projelere imza atmıştır. Haydar Aliyev bir Atatürk hayranıdır. Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini örnek almış, onun reformlarını Azerbaycan'da uygulamıştır."

Ünsal konuşmasında ayrıca, bağımsızlık sonrası zor süreçlerden geçen Azerbaycan'ın Haydar Aliyev liderliğinde istikrar ve kalkınmaya kavuştuğunu ifade ederek, "Bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de babasından aldığı mirası daha ileriye taşımış, 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmıştır" dedi.

Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Yavuz Bağcı ise konuşmasında, Haydar Aliyev'in siyasi tecrübesiyle Azerbaycan'ın güçlü bir devlet haline gelmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Bağcı şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Azerbaycan'da bağımsızlık fikri güç kazanmış ve 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." sözü Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.Azerbaycan ile Türkiye ortak tarihi ve kültürel değerlere sahiptir. Dede Korkut Hikayeleri, Köroğlu Destanı, Fuzuli ve Nizami Gencevi gibi önemli şahsiyetler ve eserler ortak kültürümüzün temel taşlarıdır. Bu kardeşlik bağı, Haydar Aliyev'in "İki devlet, tek millet." sözüyle en güzel şekilde ifade edilmiştir.1920 yılında Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu Azerbaycan'ı işgal etmiş ve ülke uzun yıllar Sovyet yönetimi altında kalmıştır. Bu dönemde sanayi, eğitim ve kültürel alanlarda gelişmeler yaşansa da Azerbaycan bağımsızlığını kaybetmiştir.Haydar Aliyev, 1969 yılında Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri olmuştur. Görev yaptığı dönemde birçok Azerbaycanlı aydının korunmasına destek vermiştir. Bunlardan biri de Bahtiyar Vahapzade olmuştur. Azerbaycan'ın milli şairlerinden kabul edilen Bahtiyar Vahapzade, Gülistan adlı eserini yazdıktan sonra baskılarla karşılaşmış ve cezalandırılmak istenmiştir. Haydar Aliyev'in girişimleri sayesinde ağır cezalardan kurtulmuştur. Ayrıca Sovyet döneminde baskıya uğrayan binlerce Azerbaycan Türkü'nün korunmasında da önemli rol oynadığı ifade edilmektedir.Özellikle son dönemde Azerbaycan'ın ekonomik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi konusunda önemli çalışmalar yürütmüş, hattın Türkiye üzerinden geçmesi için büyük mücadele vermiştir. Bu proje, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmiştir.Umum Lider Haydar Aliyev'i doğumunun 103. yılında saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Programa katılan öğrenciler de Haydar Aliyev'in Türk dünyasına hizmet eden önemli bir lider olduğunu dile getirdi.

Program, Haydar Aliyev'in hayatı ve Türk dünyasına katkılarının anlatıldığı konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA