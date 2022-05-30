Hava sıcaklığı artınca, denetimler de arttı - Haberler

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Hava sıcaklığı artınca, denetimler de arttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hava sıcaklığı artınca, denetimler de arttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hava sıcaklıklarını artması ile birlikte, gıda satışı yapan işyerlerinde gıdaların bozulma riskine karşı denetimler haftanın yedi günü devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hava sıcaklıklarını artması ile birlikte, gıda satışı yapan işyerlerinde gıdaların bozulma riskine karşı denetimler haftanın yedi günü devam ediyor.

Artan hava sıcaklıkları uygun koşullarda saklanmayan bazı gıdaların bozulmasına yol açarken, insan sağlığını da tehdit ediyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ekibimiz, gıda mevzuatı çerçevesindeki denetimlere hafta sonu da devam etti. Artan sıcaklıklarla birlikte, uygun koşullarda saklanmayan gıdaların bozulma riski de oldukça yükselmiş oldu. Durumu yakından izliyoruz. Bunu yapabilmek için de haftanın 7 günü sahadayız" açıklamasında bulunuldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Efeler Tarım Aydın Yerel Haberler

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