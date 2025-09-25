Hava Savunma Birlikleri Atış Faaliyeti Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, 1. Ordu Komutanlığı Hava Savunma Birlikleri'nin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hava hedeflerine namlulu hava savunma silahları ile atış yaptığını duyurdu. Atış tarafından hedefler başarıyla vurulurken, bakanlık sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaştı.
1. Ordu Komutanlığı Hava Savunma Birlikleri tarafından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Baklaburnu Atış Alanı'nda namlulu hava savunma silahları ile hava hedeflerine atış faaliyeti gerçekleştirildi. Hedefler başarıyla vurulurken, Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından atış faaliyetinin fotoğraflarını paylaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel