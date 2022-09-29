Hatay yerel haberi | Samandağlı Muhtarlardan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a Hizmet Teşekkürü

Gelen Hatay haberlerine göre Hatay’ın Samandağ ilçesi Eriklikuyu, Batıayaz, Yeniköy, Yaylıca, Ceylandere, Çubukçu, Kapısuyu ve Yoğunoluk muhtarları, bugüne kadar mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkür etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Eriklikuyu, Batıayaz, Yeniköy, Yaylıca, Ceylandere, Çubukçu, Kapısuyu ve Yoğunoluk muhtarları, bugüne kadar mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Sekiz mahallenin muhtarı bir araya gelerek, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle ilgili açıklama yaptı. Muhtarlar adına konuşan Eriklikuyu Mahalle Muhtarı Hamit Aktaş, özellikle mahalleler arasında yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"ÖZELLİKLE ERİKLİKUYU İLE UZUNBAĞ ARASINDAKİ YOL KULLANILAMAZ DURUMDAYDI"

İmkanlar çerçevesinde hep güzel hizmetler aldıklarını söyleyen Aktaş, "Özellikle Eriklikuyu ile Uzunbağ arasındaki yol kullanılamaz durumdaydı. Şimdi baktığımızda 20 dakikalık yol, çalışmalardan sonra 5 dakikaya indi. Buraya gelen insanların da mutlu olduğunu görüyoruz. Ayrıca Hıdırbey-Kapısuyu arasında devam eden sıcak asfalt çalışmasından da çok memnun oldum" dedi.

Aktaş, konuşmasının devamında "HBB, Eriklikuyu-Yaylıca-Batıayaz ve birçok grup yolunu birbirine bağlayan, sorumluluğu Karayolları'nda olan tarihi Batıayaz Köprüsü'nü onardı. Lütfü Savaş burada kadirşinaslık gösterdi ve köprü trafiğe açıldı" dedi.

"SON YILLARDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR BÖLGEYE HAREKET GETİRECEK, BİR İYİLEŞTİRME OLACAK"

Bölgedeki Karaçay Barajı'nı Türkiye'nin ikinci Abant'ı olarak niteleyen muhtar Aktaş, "Bu bölge 1993 yılında Turizm Bölgesi ilan edildi. Maalesef bugüne kadar nasibimizi, hizmetlerimizi alamadık. Ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar bölgeye hareket getirecek, bir iyileştirme olacak. Lütfü Savaş'ın bu turizm bölgesine yaptığı hizmetlerin katlanarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bu bölgelerin yollarını iyileştirmek için çok sayıda çalışma yaptı.

8 MAHALLEYE 35 KM SICAK BETON ASFALT, 17 KM SATHİ KAPLAMA

HBB ekipleri, 8 mahalle ve bu mahalleleri birbirine bağlayan bağlantı yollarında 17 kilometre sathi kaplama yaparken 28 kilometre beton asfalt serimi gerçekleştirdi. Kapısuyu-Hıdırbey mahalleleri arasında 7 kilometrelik sıcak asfalt serime ise devam ediyor.

Bununla birlikte 8 mahalleye 20 bin 470 metrekare parke taşı döşeyen ekipler, mahalle muhtarlarından gelen talepleri bölgenin fiziki şart ve ihtiyaçlarına göre değerlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.