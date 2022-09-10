Hatay yerel: CHP'nin 99.Kuruluş Yıl Dönümü Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde EXPO Antakya'da kutlandı.

Yoğun katılımın olduğu kutlamaya, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, Samandağ B4lefiye Başkanı Refik Eryılmaz, CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, İl Kadın Kolları Başkanı Filiz Haksöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Birim, İlçe Başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

PARLAR: "CHP, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCU SİYASİ İRADESİDİR"

Günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapan CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, "9 Eylül 1923'te kurulan CHP 13 Ekim'de Ankara'yı başkent ilan etmiş. Ondan 16 gün sonra da Türkiye devletinin yönetim şekli olan Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyetinin kurucu siyasi iradesidir. Temel kimliği halkçılıktır, devrimciliktir. Barış için savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin genel siyasetini de yurtta sulh cihanda sulh olarak ilan etmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar karşısında CHP'nin yöneticilerine ve tüm üyelerine düşen görev halktan ve emekten yana politikalarla CHP'yi iktidara taşımak ve demokratik laik cumhuriyete sahip çıkmaktır. Bu anlamlı günde, 99. kuruluş yıl dönümümüzde bizleri bir araya getiren Başkanımız Lütfü Savaş'a partim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

ŞAHİN: "BİZLER AYDINLIK TÜRKİYE İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de "Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz bu zamanlar 99 yıl önceki zamandan daha zor değildir. Bizler dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun insanlarımızı ayrıştırmadan birbirimize sarılarak birlikte başarabiliriz. Bizler aydınlık Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜZELMANSUR: "İKTİDARA GELİR GELMEZ EGEMENLİĞİ TAM OLARAK HALKA VERECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara emin adımlarla ilerlediğini söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da iktidara geldiklerinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geleceklerini, egemenliği tam olarak halka vereceklerini söyledi.

Güzelmansur, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, yönetici ve oyları ile partimizi ayakta tutan vatandaşlarımıza minnet ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

TOKDEMİR: "CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise "Bizler Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 18 yıl bağımsızlık mücadelesi verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne şükran borçluyuz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Hepinizden ricam lütfen birbirimizi sevelim ve saygılı olalım. iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partililer, gecenin ilerleyen dakikalarında bayraklar eşliğinde hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

Katılımcılara künefe ikramında bulunuldu.

Başkan Lütfü Savaş, CHP İl Başkanı Ramiz Parlar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Filiz Haksöz ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Birim'e çiçek verdi.

Yoğun katılımın yaşandığı gece, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.