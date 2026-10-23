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Hatay Valisi Masatlı, Payas'taki jandarma komutanlığı binasını inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Payas'taki jandarma komutanlığı binasını inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas'ta yapımı süren ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında inceleme yaptı. Bina tamamlanınca jandarma hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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