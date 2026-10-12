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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki yeni hizmet binalarını ve eğitim tesisini inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki yeni hizmet binalarını ve eğitim tesisini inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı süren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası, DSİ hizmet binası ve eğitim tesisini inceledi. Yeni binalarla kamu hizmetlerine erişimin hızlanması ve Hatay'ın yeniden inşasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da inşası devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası ile Devlet Su İşleri (DSİ) yeni hizmet binası ve eğitim tesisinde incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı devam eden yeni hizmet binalarıyla kamu kurumlarının hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve çalışma süreçlerinin daha modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlaması amaçlanırken, projelerin Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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