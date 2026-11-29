Kartepe'de raylara giren dana ekipleri peşinden koşturdu! İstasyona kadar kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, kendisini yakalamaya çalışan ekiplerden kaçarak tren istasyonuna girdi. Demir yolu boyunca kilometrelerce koşan hayvan, uzun süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğneyle yakalanarak sahibine teslim edildi. Kovalamacada kimse zarar görmedi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, ekipleri peşine taktı. Raylar üzerinde kilometrelerce koşan dana, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.
RAYLARDAN İSTASYONA KAÇTI
Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, ekipleri harekete geçirdi. Hayvanı demir yolundan çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, danayı yakalamakta güçlük çekti. Kendisini yakalamaya çalışan ekiplerden kaçan dana, raylar üzerinden tren istasyonuna girdi.
Buradan da kaçmaya devam eden dana, demir yolu boyunca kilometrelerce koşarak ekiplere zor anlar yaşattı.
UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALANDI
Yakalamak için uyuşturucu iğneler kullanan ekipler, uzun süren kovalamacanın ardından hayvanı yakalayarak demir yolundan çıkardı. Kovalamaca sırasında kimse zarar görmezken, yakalanan hayvanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.