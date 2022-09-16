Hatay haberleri | Payas stem yapay zeka merkezi tarihi külliyeden 'İstikbal Göklerdedir' mesajı verdi

Edinilen Hatay haberine göre Payas Stem Yapay Zeka Merkezi öğrencileri, Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'te üç farklı kategori de yüzlerce takım arasından ilk 10'a girip Samsun'da yapılan finallere katılma hakkı kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Payas Stem Yapay Zeka Merkezi öğrencileri, Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'te üç farklı kategori de yüzlerce takım arasından ilk 10'a girip Samsun'da yapılan finallere katılma hakkı kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın destekleriyle kurulan Payas Stem Yapay Zeka merkezinde eğitim gören ve bu yıl TEKNOFEST Karadeniz'de finalist olan öğrenciler ödül töreni için bir araya geldi. Ödül töreni tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Ödül Törenine; Payas Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Danışman, okul müdürleri,öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'te Görme engellilerin hastanelerde randevu almalarını kolaylaştırmak için geliştirdiği "Akıllı Baston" projesi ile Rize'de finalde yarışan ve takım kaptanlığını Altay Abidin Demirkıran'ın yaptığı 'Payas Stem Forever' takımı, bulunduğu kategoride ilk 10'a girerek Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen final sunumlarına katıldı.

Uçan Araba Yarışması Lise Kategorisinde ise takım kaptanlığını Yusuf Mirza Atalay'ın yaptığı 'Payas Stem Air' Takımı, programladıkları simülasyon ile 650 den fazla takım arasından ilk 20'ye girdi. Trabzon'da yapılan final sunumlarına katılmaya hak kazanan takım, Başarılı sunum performansı ile Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz final sunumlarına katılmaya hak kazanarak finalist oldu.

Can Kağar, Reşit Hazar, İlayda Tekin, Buğrahan Kutlu, Nehir Selçuk, Ahmet Efe Gümüşsoy isimli lise öğrencilerinden ve danışman Cem Kağar'dan oluşan. Payas Stem Roket Takımı TEKNOFEST Roket Kategorisi finallerinde 9 saatlik montaj süresinde yeşil etiketi alarak yarış atış hakkı kazandı ve Aksaray Tuz Gölünde atış gerçekleştirdi. Bu aşamayı başarıyla geçtikten sonra Payas Stem Roket Takımı bulunduğu kategoride Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen final sunumlarına katıldı ve 'En İyi Takım Ruhu ödülünü' aldı. - ANKARA