Hatay'da Türkiye'nin En Büyük Atık Su Tüneli İnşa Ediliyor

Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen 11 bin 200 metre uzunluğuyla yer yüzünün 20 metre altından geçen atık su tüneli, çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2026 yılı Nisan ayı itibariyle hizmete açılması planlanan projeyle kentin 50 yıldan fazla süreyle alt yapı soru yaşamayacağını ön gördüklerini söyledi.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da ihya ve inşa süreci sürüyor. Kentte üst yapı inşa edilirken alt yapı için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin altını tünellerle birleştirerek Türkiye'nin en büyük atık su tünelini inşa ediyor. Kentin dört bir yanında atık su hatlarını birleştirecek tünel, 11 bin 200 metre uzunluğa sahip olacak ve en derin noktada yer yüzünün 20 metre altına kadar inilecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tünelin Samandağ ilçesi sınırlarındaki 8.geçidindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Asrın felaketinin ardından kentte ihya ve inşa sürecinin hızla devam ettiğini belirten Vali Masatlı, "Malumlarınız üzere literatüre görüntü değiştiren deprem ifadesini getiren 6 Şubat ve devamındaki depremler Hatay'ımızın üst yapısı kadar alt yapısında da ciddi tahribatlara sebep oldu. Bugün de; Güçlü Devletimizin kadim şehrimiz Hatay'ımızın bir Anka Kuşu Misali Küllerinden yeniden doğuşunda alt yapımızın güçlendirilmesi adına hayata geçtiği mega projelerinden birini daha incelemek üzere bir aradayız" dedi.

"11 bin 200 metre uzunluğunda, 430 metre çapında ve 180 bin metreküp kapasiteli tesisimizin Samandağ ilçesi sınırlarındayız"

Atık su tünelinin 11 bin 200 metre uzunluğa ve 180 bin metreküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Vali Masatlı, "Defne ilçemizden başlayan; Antakya merkez ve Samandağ ilçelerimizi de içine alan toplamda 11 bin 200 metre uzunluğunda, 430 metre çapında ve 180 bin metreküp kapasiteli tesisimizin Samandağ ilçesi sınırlarındayız. Toplamda 10 farklı şafttan yani geçitten oluşan projemizin şaft 8 olarak adlandırılan kısmında incelemelerde bulunuyoruz. Yerin 20 metre altından geçen tünelimizde doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne İlçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır. Oluşturulacak olan biyolojik arıtma tesisi ile bu atık sular arıtılacak ve Tarımsal üretimde kullanılacak hale getirilecektir. Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisi ile birlikte; Depremlerden öncesinden beridir süregelen Hatay'ımızın kalbinde akan Asi Nehrimizdeki su kirliliğine de çözüm getirilecektir. Asi Nehrine hiçbir kanalizasyon hattı akmayacağı için Asi Nehrimiz şehrimizin içinden tertemiz akacaktır. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte Hatay'ımızın daha sürdürülebilir, çevreci bir yapıya kavuşması sağlanırken kanalizasyon sorununa da kalıcı bir çözüm bulunmuş olacaktır" dedi.

"2026 yılı Nisan ayında projenin tamamen bittiğini ve hizmete alındığını hep birlikte göreceğiz"

Vali Masatlı, projenin 2026 yılı Nisan ayında hizmete açılmasını planladıklarını söyleyerek "Hatay Atık Su Tüneli, yalnızca çevreyi koruyan bir mühendislik yatırımı değil; aynı zamanda halk sağlığını, şehir estetiğini ve yaşam kalitesini yükselten stratejik bir adımdır. Proje tamamlandığında, taşkın ve sel risklerinin azalmasıyla birlikte altyapı güvenliği artacak, temiz ve sağlıklı bir şehir yaşamı için kalıcı bir temel oluşturulacaktır. İnşallah 2026 yılı Nisan ayında projenin tamamen bittiğini ve hizmete alındığını hep birlikte göreceğiz. Şuan itibariyle en az 50 yıldan fazla bu tünelimizin Hatay'ımızın alt yapısına hizmet edeceğini vurgulamak isterim" dedi. - HATAY