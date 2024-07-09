Hatay'da LGS'de birinci olan öğrenciler tebrik edildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde Lgs'de birinci olan 2 öğrenciyi, ilçe Kaymakamı Onur Özaydın tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları eğitimle sarılıyor. Hatay'da 2024 LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 10 öğrenci, birinci olma başarısı gösterdi. Elde ettikleri başarıyla imkansızlıkları ve zorlukları hiçe sayan afetzede öğrenciler, takdir topladılar. Afetzede öğrencilerin başarısı kente moral olurken Erzin İlçe Kaymakamı Onur Özaydın, LGS'de birinci olan Ekin Naz Özöksüz ve Eylül Demir'i makamında ağırladı.

Kaymakam Onur Özaydın, ""Her ikinizi de bu başarınızdan dolayı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim. Ayrıca başarınızda emeği geçen başta Öğretmenleriniz olmak üzere ailenize teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY